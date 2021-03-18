ANKARA - Bahçeli: 'Biz yürüdükçe Türkiye düşmanları köstebekler gibi saklanacak'
ANKARA - Bahçeli: "Biz yürüdükçe Türkiye düşmanları köstebekler gibi saklanacak" - MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı - Salondan ve partililerden görüntüler - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı’nda konuştu. (2)
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