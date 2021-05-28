ANKARA - Bahçeli, Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
- MHP Genel Merkezi - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin toplantının yapıldığı salona gelişi - MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin salondakiler tarafından alkışlarla karşılanması - Toplantıya katılan belediye başkanlarıANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
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