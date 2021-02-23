ANKARA - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: 'Türkiye ve Azerbaycan birliği ebedidir'
ANKARA - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "Türkiye ve Azerbaycan birliği ebedidir" - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye - Azerbaycan - Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
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