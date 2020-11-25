ANKARA - Akşener: 'Herhangi bir gizli saklı anayasa çalışması yapmadık'
ANKARA - Akşener: "Herhangi bir gizli saklı anayasa çalışması yapmadık" - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıAkşener :"Herhangi bir gizli saklı Anayasa çalışması yapmadık nokta"ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından iki genel başkan ortak basın toplantısı düzenledi. (5)
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