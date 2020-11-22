ANKARA - Akşener: 'Her biriniz birer cesurlar hareketinin üyesisiniz'
ANKARA - Akşener: "Her biriniz birer cesurlar hareketinin üyesisiniz" - Salonda katılımcılardan görüntü - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasıANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti üye katılım töreninde konuştu. (1)
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