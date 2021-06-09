ANKARA - Akar: 'Savunma sanayimizdeki yerlilik ve millilik oranımızı yüzde 70'lere çıkardık'
ANKARA - Akar: "Savunma sanayimizdeki yerlilik ve millilik oranımızı yüzde 70'lere çıkardık" - 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kürsüye gelişi - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda düzenlenen programda konuştu. (1)
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