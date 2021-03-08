ANKARA - AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi - AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam (1)
- TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın konuşması - AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın kürsüye çıkması - AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın konuşmasıANKARA - AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. (1)
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