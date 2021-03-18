AMMAN - Ürdünlü gazeteci Ahmed el-Zubi, ülkedeki protestoların tehlikeli bir noktaya gittiğini söyledi
: - Ürdünlü gazeteci Ahmed Hasan el - Zubi ile röportajÜrdünlü gazeteci Ahmed el - Zubi, ülkedeki protestoların tehlikeli bir noktaya gittiğini söyledi: - "İnsanlar isimlerin ve yüzlerin değişmesinden yoruldu. Köklü bir değişiklik istiyoruz"AMMAN (AA) - LEYS EL - CUNEYDİ - Ürdünlü gazeteci Ahmed Hasan el - Zubi, es - Salt kentindeki hastanede oksijen kesintisi nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybetmesine tepki olarak başlatılan gece protestolarının ülkedeki birikim ve gerginliklerin sonucu olduğunu, tehlikeli bir noktaya gittiğini ifade etti. Hükümet politikalarını eleştirmesiyle ve sosyal medyadaki güçlü takipçi kitlesi ile Ürdün sokağında etkili bir isim olarak bilinen Zubi AA muhabirine protestolarla ilgili değerlendirmede bulundu.Zubi, "Bu birikimler sadece Salt olayıyla ilgili değil. Ürdünlüler önceki yıllarda siyasi yönetime bir alarmdan daha fazla tepki gösterdiler. Bunlardan en sonuncusu 2018'de Hani el - Mulki hükümetine karşı oldu." dedi. Ürdün'de yeni vergi kanunu sonrası başlayan gösteriler sonucu 2018'de Mulki hükümeti istifa etmişti. - Kozmetik reformlar daha kötüsüne yol açtıHalkın her defasında siyasi otoriteye gidişatın değiştirmesi için alarm verdiğine dikkati çeken Zubi, "Her defasında, yönetim buna tepki gösterdi, hükümeti değiştirdi ve bazı faydasız kozmetik reformlar yaptı. Bu durum ise sonradan daha kötülerine yol açtı." ifadelerini kullandı."Sanırım bu sefer insanlar derslerini tam olarak anladılar. Ciddi gösteriler var. İnsanlar isimlerin ve yüzlerin değişmesinden yoruldu. Köklü bir değişiklik istiyoruz." diyen Zubi, bu değişimlerin en önemlileri arasında, ulusal bir kurtuluş hükümeti kurulması ve halkın geniş yetkilere sahip olduğu yeni bir anayasa oluşturulması, ardından seçilmiş bir hükümetin iş başına geçmesi olarak sıraladı. - Ürdün'de ya köklü değişim olacak yada gerginlik artacakZubi, Ürdün'deki protestoların ya gerçek değişimler yada reformlar olmaksızın ciddi bir gerginlik gibi iki senaryoyu beraberinde getirebileceğini söyledi.
Protestoların ülke dışındaki muhalefetle bir bağlantısı olmadığını ve kendiliğinden başladığını ifade eden Zubi, şöyle devam etti:"Yurtdışında olan bu insanlara hepimiz saygı duyuyoruz. Onlar anavatanlarından mahrum bırakılan ve yurt dışına giden vatansever sesler. Ya yerlerinden edilmişler, ya siyasi mülteciler ya da güvenlik birimlerinden kaçmışlar. Ürdün topraklarında veya dışında olmaları fark etmez. Onlar Ürdün vatandaşı."Zubi, mevcut ekonomik durumun, halk hareketleri ve protestolara sebep olan unsur olduğunu aktardı.Salt el - Cedid Devlet Hastanesinde 13 Mart'ta merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hasta hayatını kaybetmiş, olayın ardından Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat istifa etmişti. Hastane müdürü ile 3 yardımcısı ve oksijen sorumlusu gözaltına alınmıştı.Söz konusu olaya tepki olarak başlatılan gece protestoları ülkenin birçok noktasında devam ediyor.
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