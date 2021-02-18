AK Partili Muş, Fenerbahçe Başkanı Koç ve Karagümrük Başkanı Hurma ile görüştü



- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ile görüştü.Muş, makamında Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Muş ile başkanların spor yasası konusunu ele alması bekleniyor.



loading...