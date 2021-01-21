AK Partili Akbaşoğlu: 'Bu yaklaşımınızla milletin kendi uhdesinde olan cumhurbaşkanlığı seçme hak ve yetkisini milletimizden almayı mı düşünüyorsunuz'



- AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “'Eski sisteme geri dönelim' şeklinde aslında vesayet odaklarını tekrar canlandırmaya dönük bu yaklaşımınızla, milletin kendi uhdesinde olan cumhurbaşkanlığı seçme hak ve yetkisini milletimizden almayı mı düşünüyorsunuz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin TBMM’de görüşüldüğünü ve ardından halk oylamasına giderek kabul edildiğini hatırlatarak, “Yeni doğrudan milletin karar verdiği, yasama organını da yürütme organını da doğrudan milletin seçtiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüktedir. Parlamenter sistem yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geçerli olacağından cumhurbaşkanının partili olabileceği, bir partinin genel başkanı da olabileceği hususunu Anayasa'da hüküm altına aldık. Bu, milletimiz tarafından onaylandı. Partili, partisiz cumhurbaşkanı gibi yaklaşımları ya yeni sistemi hiç anlamayarak eski sistemin kodlarıyla bugünü değerlendirmeye çalışmak ya da kasıtlı ve bilinçli olarak toplumun nezdinde kafaları karıştırmak olarak yorumlamak mümkündür” ifadelerini kullandı.Akbaşoğlu şöyle konuştu:“Cumhurbaşkanını kim seçecek? Kamuoyu içi boş, sesi fazla çıkan tekliflerinizle ilgili somut gerçeklikleri öğrenmek istiyor. Ben de kamuoyu adına soruyorum; teklif ettiğiniz sistemde cumhurbaşkanını nasıl seçeceksiniz, kim seçecek? Başbakan, bir parti genel başkanı olabilecek mi? Çift başlılığa, cumhurbaşkanı ve başbakan ayrımına, tekrar kavgaya, ayrışmalara, siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarsızlıklara geri mi dönelim diyorsunuz. Vesayet odakları tekrar kendilerine rol mü biçsinler istiyorsunuz. Bunlarla ilgili kamuoyunu mutlaka bilgilendirmek durumundasınız. 'Eski sisteme geri dönelim' şeklinde aslında vesayet odaklarını tekrar canlandırmaya dönük bu yaklaşımınızla, milletin kendi uhdesinde olan cumhurbaşkanlığı seçme hak ve yetkisini milletimizden almayı mı düşünüyorsunuz?"



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