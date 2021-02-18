- AK Parti İstanbul milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı: - “Biz milletten aldığımız vekaletle asla geri adım atmayacağız, görevimiz neyse yapacağız”



- AK Parti İstanbul milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Biz milletten aldığımız vekaletle asla geri adım atmayacağız, gödrevimiz neyse yapacağız” dedi.

Çamlı, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Çamlı, Gara’daki operasyondan bahsederek, “PKK’nın eş örgütü onun bakıcısı HDP, CHP ağzıyla birlikte örtmek için ‘siz yaptınız da, bombaladınız da’ diyorlar. Biz çoluk çocuğumuz bombalama yaparak yapmayız, merhametle yapmaya çalışırız. Konuşacak hiçbir şey kalmadı. Her şey konuşuldu. Ama yine de bu millete çelme takmaya çalışan muhalefette düzelme yok. Cumhurbaşkanımıza karşı söylenen sözler var. Biz milletten aldığımız vekaletle asla geri adım atmayacağız, görevimiz neyse yapacağız” dedi.





loading...