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( ANKARA ) AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: “ ‘Sorumlu Cumhurbaşkanı’ ifadesi yanlıştır"- "Kemal Kılıçdaroğlu, sözünün nereye varacağını bilmemektedir"- "Kılıçdaroğlu’nun ifadesi üzücü, faili örtmeye yönelik tavırdır” ANKARA



- AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “‘Sorumlu Cumhurbaşkanı’ ifadesi yanlıştır. Kemal Kılıçdaroğlu, sözünün nereye varacağını bilmemektedir. Kılıçdaroğlu’nun ifadesi üzücü, faili örtmeye yönelik tavırdır” dedi.

AK Partili Zengin, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi, Zengin, Gara operasyonu hakkında iki bakanın TBMM’ye gelerek milletvekillerine bilgi verdiğini hatırlatarak, “Bunlar olmamış gibi Sayın Kılıçdaroğlu hükümete saldırıyor. ‘Sorumlu Cumhurbaşkanı’ ifadesi yanlıştır. Kemal Kılıçdaroğlu, sözünün nereye varacağını bilmemektedir. Kılıçdaroğlu’nun ifadesi üzücü, faili örtmeye yönelik tavırdır. Katleden PKK’nın kendisidir. Bunu dünya teyit etmiştir. Otopsi teyit etmiştir. Gerçek faili suçlamadan yapılan tavır, gerçek faili gizler. Önce faili söylersin, siyaseten söylenecek vardır ama böyle bir alan açmak terörü güçlendirmektir. Kendilerine iade ediyoruz. HDP ile birliktelik adına bir anlaşma mı var” dedi.

Bedel ödeyen çok ailenin olduğunu söyleyen Zengin, “Gara sonrası gelin siyasi partiler birleşip, lanetleyelim. Daha naaş kalkmadan siyasi malzeme yaptılar. Hükümete nasıl ithamlar var görüyorsunuz. CHP’ye düşen bu suça ortak olmamaktır” ifadelerini kullandı.Zengin, Osman Öcalan’a mikrofon uzatılmasına ilişkin soruya ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Ben Osman Öcalan’a mikrofon uzatmayı doğru bulmadım, itirazımızı o zamanda ifade etmiştik. Muhalefet asıl soruları sormadan itham içinde olması tezlerimizi teyit ediyor. HDP ile PKK’nın ilişkisini kesmesini isteyebilir. CHP, HDP’yi zorlayabilir. Öznur Çalık ‘misafir edecekler’ sözünü duydu. Beraber siyaset yapıyorlar. Kim misafir etti? Pervin Buldan nasıl bilgi aldı, bilgi akışını kim sağlıyor?” şeklinde konuştu.





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