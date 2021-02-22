AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: “Kürt anaları devletimiz var olsun, PKK kahrolsun diyerek tavırlarını belli etmiştir. Devlet millet kaynaşmasının tezahürü olarak önemli bir dönüm noktası olarak PKK kendi inlerinde yok edi

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( ANKARA )lmesi hız kazanacaktır” ANKARA



- AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Kürt anaları devletimiz var olsun, PKK kahrolsun diyerek tavırlarını belli etmiştir. Devlet millet kaynaşmasının tezahürü olarak önemli bir dönüm noktası olarak PKK kendi inlerinde yok edilmesi hız kazanacaktır” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Akbaşoğlu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e yönelik ahlaksız saldırıya ilişkin, “Bir müptezelin çirkin ve alçakça ortaya koyduğu saldırıları şiddetle kınıyorum, lanetliyorum. Bu müptezelin ortaya koyduğu cümleler başta ahlaka, hukuka, kadınlara, Bakanlara, mensubu olduğu Baroya, aileye, bir anneye karşı alçakça saldırıdır, hepsine birden büyük hakarettir. Bu müptezel ile ilgili de adli süreç başlamış, bu konuda kesinlikle en ağır şekilde cezalandırılacağına inancımızı belirtmek istiyorum. Bütün toplumun gözü önünde ortaya konulan alçakça saldırı cezasız kalmamalıdır” ifadelerini kullandı. Teröristler ve terörün, teröristlerin lanetlenmesi bir takım sapkınların eleştirilmesiyle ilgili her türlü yaklaşımlı engelleyen Twitter’ı bu müptezelin twitini engellememesi iki yüzlü, millet değerlerinin karşısında olduğunu gösterdiğini belirten Akbaşoğlu, Twitter'ın tutumunu kınadığını sözlerine ekledi. Akbaşoğlu, Gara operasyonuna değinerek, 523 teröristin etkisiz hale getirdiğini ve Kandil’in kapısının başlarına yıkıldığını ifade etti.

Akbsaşoğlu, “PKK rehine olarak alı koyduğu 13 vatandaşımızı şehit etmiştir. 3 kahraman Mehmetçiğimiz de operasyon esnasında şehit olmuştur. Milletimizin ve devletimizin yanında olup PKK’nın bu terörünü de lanetleyip, PKK terör örgütünün yanında durup devletimize çemkirenleri de görmektedir. Bu konuda özellikle Kürt anaları devletimiz var olsun, PKK kahrolsun diyerek tavırlarını belli etmiştir. Devlet millet kaynaşmasının tezahürü olarak önemli bir dönüm noktası olarak PKK kendi inlerinde yok edilmesi hız kazanacaktır” dedi.

Yeni anayasaya ilişkin olarak Akbaşoğlu, toplumun bütün kesimlerine hitap etmesi gerektiğini söyledi.



Akbaşoğlu, 2020 yılındaki FETÖ’cü Albay Serdar Atasoy’un Yüksek Askeri Şura’da terfisinin yapıldığını ve Gara’ya giden milletvekilinin İçişleri Bakanı tarafından açıklandığını hatırlatan gazeteciye Akbaşoğlu, “Kurallara ilişkin kendi prosedürleri çerçevesinde süreçler yürütülmüştür. Bu konuda net bilgi olduğunda yerine getirilmiştir. Yargı bağımsız ve tarafsız şekilde kendi görevini ifa edecektir” diye konuştu.

(AUÖ



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