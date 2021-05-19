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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:''Türkiye, kuruluş felsefesinden, hâkimiyet-i milliye ilkesinden, demokrasiden, milletinden aldığı güçle, kazanımlarını arttırmakta, birlik ve bütünlük içinde muasır medeniyet yolculuğunu sürdürmektedi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:''Türkiye, kuruluş felsefesinden, hâkimiyet-i milliye ilkesinden, demokrasiden, milletinden aldığı güçle, kazanımlarını arttırmakta, birlik ve bütünlük içinde muasır medeniyet yolculuğunu sürdürmektedi

Özkan açıklama

( ANKARA )r" ANKARA

Şehit Felsefe Doğuş Bağımsızlık İstiklal 


- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ''Türkiye, kuruluş felsefesinden, hâkimiyet-i milliye ilkesinden, demokrasiden, milletinden aldığı güçle, kazanımlarını arttırmakta, birlik ve bütünlük içinde muasır medeniyet yolculuğunu sürdürmektedir. O gün, nasıl ki, istiklalimiz için büyük bedeller ödenmiş ise, bugün de istikbalimiz için büyük bedeller ödenmekte; istikbal mücadelemiz, milletimizden aldığımız güçle, şehitlerimizden aldığımız ilhamla, azim ve kararlılık içerisinde sürdürülmektedir'' dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin mesaj yayımladı. Özkan, 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Ataürk liderliğinde milletin Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesiniin, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşü olduğunu söyleyerek, ''19 Mayıs’ta canlanan milli ruh, bizlere ilham olmaya, yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Türkiye, kuruluş felsefesinden, hâkimiyet-i milliye ilkesinden, demokrasiden, milletinden aldığı güçle, kazanımlarını arttırmakta, birlik ve bütünlük içinde muasır medeniyet yolculuğunu sürdürmektedir. O gün, nasıl ki, istiklalimiz için büyük bedeller ödenmiş ise, bugün de istikbalimiz için büyük bedeller ödenmekte; istikbal mücadelemiz, milletimizden aldığımız güçle, şehitlerimizden aldığımız ilhamla, azim ve kararlılık içerisinde sürdürülmektedir. Bu süreçte, kuşkusuz, genç nesillerimize büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Çünkü güçlü Türkiye idealini yaşatacak ve geleceğe taşıyacak olan gençlerimizdir. Bu sebeple AK Parti olarak en önemli önceliğimiz gençlerimizin yarınlara en güzel şekilde hazırlanmasına imkân sağlamak, onlara demokratik ve müreffeh bir ülke bırakmaktır. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, gençlerimizin ve aziz milletimizin Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum'' diye konuştu.
(AUÖ-BC -
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