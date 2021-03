AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Büyükgümüş:” İşte o iman ve cesaretle en büyük başarımız, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasıdır '

-Büyükgümüş konuşma

ANKARA



- AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş," Bu teşkilatın mayasında iman var, cesaret var, adanmışlık var. İşte o iman ve cesaretle en büyük başarımız, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasıdır. Şimdi önümüzde iki önemli hedef var: birincisi bu topraklarda yetişecek her bir gencin gönlüne ve zihnine Ayasofya’yı bir nakış gibi işleyeceğiz. Ardından, Mescid-i Aksa da özgürlüğüne kavuşana kadar bu gençlik mücadelesini sürdürecektir" dedi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi’nde konuştu.

Hatırladığı ilk siyasi çalışmasını anlatan Büyükgümüş, "Babacığımın omuzlarında slogan attığım bir Sultanahmet mitingiydi. 5 ya da 6 yaşımdaydım. Sloganımız şuydu: Tayyip Beldeye Tayyip Başkan! Sayın Cumhurbaşkanımızı dinlemek için toplanmıştık. Dakikalarca büyük bir kalabalık bağırdı: Tayyip Beldeye Tayyip Başkan! Ama Tayyip kelimesinin anlamını bilmiyordum. Babacığıma sordum: Tayyip ne demek? Diye. Tayyip, güzel demektir. Bizim güzel bir başkanımız var. İnşallah İstanbul’un Başkanı olacak. Bu şehri güzelleştirecek. İşte o güzel başkan, önce İstanbul’u sonra tüm Türkiye’yi güzelleştirdi. Şimdi ise tüm mazlum coğrafyaları güzelleştirmek için mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

"Bu teşkilatın mayasında iman var, cesaret var, adanmışlık var" Cumhurbaşkanım, partimiz liderliğinizde Türkiye’de olamaz denilenleri başardı. Partimiz, devletle millet arasında nifak tohumu ekmek isteyenler teker teker dağıldı. 15 Temmuz’da genciyle, kadınıyla, tüm fertleriyle ihanet şebekesinin karşısında durduk. O gece açık bir şekilde gördük ki bu teşkilatın mayasında iman var, cesaret var, adanmışlık var. İşte o iman ve cesaretle en büyük başarımız, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasıdır .İşte bir Cuma gününde öğlen vaktinde zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. Tayyip Beldenin Tayyip Başkanı İslam’ın beklediği en şerefli günde, bu gençlikle Ayasofya Camii’ndeydi. Şimdi önümüzde iki önemli hedef var: birincisi bu topraklarda yetişecek her bir gencin gönlüne ve zihnine Ayasofya’yı bir nakış gibi işleyeceğiz. Ardından, Mescid-i Aksa da özgürlüğüne kavuşana kadar bu gençlik mücadelesini sürdürecektir. Ben gönül rahatlığıyla bu bayrağı Eyyüp Kadir İnan kardeşime devrediyorum" diye konuştu.

"Recep Tayyip Erdoğan demek; dünyanın tüm adaletsiz düzenine muhalefet olmak demektir" AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Adayı Eyyüp Kadir İnan ise, "Bugün burada 2023 Türkiye’si var, 2053 Türkiye’si var, bugün burada 2071 Türkiye’si var. Recep Tayyip Erdoğan demek; gençlere özgüven demek, dünya beşten büyüktür demek. Ege denizinde yitirdiğimiz onca insanın hakkını savunmak demektir. Recep Tayyip Erdoğan demek; dünyanın tüm adaletsiz düzenine muhalefet olmak demektir. Gerek dünyada gerek ülkemizde karanlık plan içinde olanlara söylemek istiyorum bugün Türkiye’de bir tane Recep Tayyip Erdoğan yok, binlerce, milyonlarca Recep Tayyip Erdoğan var. AK Parti tüm gençlerin lideri, Recep Tayyip Erdoğan tüm gençlerin lideridir. AK gençliğin veraseti üzerimize saklıdır. Muhabbete sınır yok" ifadelerini kullandı. Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra i Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve çok sayıda partili katıldı.

