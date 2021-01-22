-Binadan ayrılması ve aracına binmesi

-Ünal açıklama

-bina dış detay



( KAHRAMANMARAŞ ) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Kahramanmaraşımızın ihracatını 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" KAHRAMANMARAŞ



- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ın önümüzdeki 5 yıllık süreçte ihracatını 5 milyar dolar çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda iş insanlarıyla buluşan Ünal, odanın bugüne kadar 102 talebinden 64 tanesinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Kahramanmaraş’ta yapımı planlanan organize sanayi bölgeleri hakkında da bilgiler veren Ünal, “Kahramanmaraşımızın potansiyelinin artırılması ve önümüzdeki süreçte özellikle Irak ve Suriye’ye dönük ihracatını artırması ve oradan gelen talepleri karşılaması açısından ıslah organize sanayi ve organize sanayi bölgemizin hızla çözülmesi gerekiyor. Toplantı sırasında Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile görüştük. İçerde hızlıca bu konuda çalışmaları takip edecek bir koordinasyon kurulu oluşturduk. Aksu Çayı’nın temizlenmesi de aynı zamanda ıslah organize sanayi bölgesinin tamamlanmasıyla ilgili. Önümüzdeki süreçte Kahramanmaraşımızın ihracatını 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Şuanda kentimizin ihracatını 5 milyar dolara artırmaya dönük çalışmaları yürütüyoruz. Son olarak, bizim çalışmalarımızda ne ticaret ve sanayi odamız, ne büyükşehir belediyemiz, ne siyaset, ne de diğer kurumların hiç birisi birbirinden ayrı ve farklı değil. Sonuçta hepimiz yüksek bir koordinasyon içinde ketimizi daha iyi bir yere taşımak için çalışma yürütüyoruz. Bir şehri ayağa kaldıran o şehrin evlatlarının kurduğu hayallerdir. Şu ana kadar Kahramanmaraş’a 37 milyar yatırım aldık” diye konuştu.





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