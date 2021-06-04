AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Her seçimde muhalefetin sırtı yerden kalkmıyor”



- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, muhalefetin erken seçim söylemlerini eleştirerek, “Her seçimde muhalefetin sırtı yerden kalkmıyor, iki yıl daha sabretsinler aynı akıbete uğrayacaklar” dedi.

Kayseri’de bir iş yerinin açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir muhabirin ‘Muhalefetten erken seçim söylemleri yükseliyor, erken seçim var mı?’ yönündeki sorusuna, “Erken seçim niye olsun ki? Seçim iki yılda bir yapılıyorsa zamanı geldi haklılar yapılsın. Ama seçim belediyelerde 5 yıl, genel seçimlerin kaç yıl olduğunu da herkes biliyor” dedi.

“Muhalefet niye böyle iştahlandı ve özgüven patlaması yaşadı biliyor musunuz? Pandemi döneminde tüm dünya sıkıştı. Türkiye’de haliyle birçok sektörde büyüme ve gelişme olmasına rağmen bazı sektörlerde daralma var. Esnaf arkadaşlarımızın işlerinde durağanlık yaşandı. Hizmet sektöründe daralmalar oldu. Bu konuları istismar ederek buradan bir şeyler çıkarabilir miyiz? Bir çıkarcılık peşindeler” ifadesinde bulunan Özhaseki, “Halbuki bu pandemi döneminde sağlık açısından bakıldığında altyapısını tamamlamış bir ülke ve toplu ölümler yaşanmadı. Herkesin tedavisine koşuldu. Bu devlet öyle güzel işler yaptı ki, herkes bir kuruş ödemeden tedavi oldu. Allah korusun, Kılıçdaroğlu’nun SGK Genel Müdürlüğü yaptığı dönem olsaydı. Solun veya sağın koalisyon hükümeti olduğu dönem gibi bir dönem olsaydı, pandemi yaşansaydı ne olurdu bu ülkede? Hindistan’a dönerdik vallahi. Çok şükür öyle bir şey yaşanmadı. Sanayide çarklar döndü. Elektrik tüketimi artarak devam ediyor. Büyümede dünya ikincisiyiz” diye konuştu.

Türkiye’de yaşanan sıkıntılara rağmen güzel olaylar olduğuna dikkat çeken Özhaseki, “Ayasofya’nın müze olması herkesin içini acıtırdı. Bir taraftan da Ayasofya’nın cami olarak açılması işi bizim bağımsızlığımızın mührü gibiydi. Azerbaycan’da Ermeniler’in zulmü sona erdirildi. Müsmlüman Türk dünyası haline geldi. Akdeniz’deki oyunları Amerika’nın boğazına tıkadık. Bu kadar zor bir dönemde bütün bunları yapabilmek güçlü bir iktidar ve güçlü bir liderin maharetidir. Ufak tefek sıkıntılar var mı var elbette, ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz” dedi ve şunları söyledi:“Acaba buralardan bir şey çıkarabilir miyiz diyerek CHP Genel Başkanı beni dava Aynı yalanı seneler önce bana ada söylediler. Sonra da adama para vermeyince adam dolandırıldım diye CHP önünde kendini yakmaya çalıştı. Bunların senaryoları devam ediyor. İYİ Parti’nin de senaryoları devam ediyor. Her hafta kendilerine bir konu mankeni buluyorlar. Kayseri’de başka illerde buldukları gibi. Onların da üzerlerinde bir sıkışmışlık var ve onu aşmaya çalışıyorlar. Onların sıkışmışlıkları kan emici PKK terör örgütü var onun siyasi uzantısı mecliste oturuyor ve beraber hareket ediyorlar. Bunun hesabını veremiyorlar, utanıyorlar. İstanbul il başkanları dahil bir çoğunun üzerinde FETÖ’cü diye suçlama var ve bunlara cevap veremiyorlar. Gidip Sayın Cumhurbaşkanımıza Netenyahu benzetmesi yapıyorlar ve provokasyonlarına devam ediyorlar. Biraz sabretsinler zaten sırtları yerden kalkmıyor her seçimde. İki yıl daha sabretsinler. İki yıl daha aynı akıbet kendilerini bekliyor biraz sabırlı olsunlar.”

