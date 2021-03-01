Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: “Ovit Tüneli sadece Erzurum'u değil bütün bölgeyi denize yakınlaştırdı'

- AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: “Ovit Tüneli sadece Erzurum'u değil bütün bölgeyi denize yakınlaştırdı'

Aydemir açıklama

( ANKARA ) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: “Ovit Tüneli sadece Erzurum'u değil bütün bölgeyi denize yakınlaştırdı" ANKARA

Uzunlu Basın Toplantısı Toplantı Kabil 


- AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Ovit Tüneli sadece Erzurum'u değil bütün bölgeyi denize yakınlaştırdı" dedi.
Aydemir, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Aydemir, Ovit tüneli ile ilgili olarak bir Genel Başkan Yardımcısı’nın Ovit tünelinin maliyetinin çok yüksek olduğunun söylediğini hatırlatarak, “Ovit Tüneli Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir tüneldir. 14 kilometre tek tüp, 28 kilometre çift tüp uzunluğu var. Devasa bir tünel. Avrupa'da dördüncü, dünyada altıncı büyük tünel. Sen neye göre bu değerlendirmeyi yaptın? Laf olsun torba dolsun kabilinden söylenmiş şeyler. Ovit Tüneli sadece Erzurum'u değil bütün bölgeyi denize yakınlaştırdı" dedi.
Aydemir, AK Parti’nin insana hizmleti ön plana çıkardığını belirterek, “Bu tünelin iktisadi getirisi çok yüksek. Onu da bir tarafa koyuyoruz, hiçbir getirisi olmasa bile hayatı kolaylaştırması yetmez mi? Bu yaklaşım bizi üzmüştür, insanları kırmıştır. Ovit Tüneli tek başına çok değerlidir ama onu tamamlayan tünellerimiz var. Tüm tüneller bittiğinde Erzurum ile denizin arası 1,5 saate inmiş olacak” ifadelerini kullandı. (AUÖ-BC -
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kilometrelerce Uzakta En Acı TörenKilometrelerce Uzakta En Acı Tören
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı