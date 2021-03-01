

- AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Ovit Tüneli sadece Erzurum'u değil bütün bölgeyi denize yakınlaştırdı" dedi.

Aydemir, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Aydemir, Ovit tüneli ile ilgili olarak bir Genel Başkan Yardımcısı’nın Ovit tünelinin maliyetinin çok yüksek olduğunun söylediğini hatırlatarak, “Ovit Tüneli Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir tüneldir. 14 kilometre tek tüp, 28 kilometre çift tüp uzunluğu var. Devasa bir tünel. Avrupa'da dördüncü, dünyada altıncı büyük tünel. Sen neye göre bu değerlendirmeyi yaptın? Laf olsun torba dolsun kabilinden söylenmiş şeyler. Ovit Tüneli sadece Erzurum'u değil bütün bölgeyi denize yakınlaştırdı" dedi.

Aydemir, AK Parti’nin insana hizmleti ön plana çıkardığını belirterek, “Bu tünelin iktisadi getirisi çok yüksek. Onu da bir tarafa koyuyoruz, hiçbir getirisi olmasa bile hayatı kolaylaştırması yetmez mi? Bu yaklaşım bizi üzmüştür, insanları kırmıştır. Ovit Tüneli tek başına çok değerlidir ama onu tamamlayan tünellerimiz var. Tüm tüneller bittiğinde Erzurum ile denizin arası 1,5 saate inmiş olacak” ifadelerini kullandı. (AUÖ-BC -



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