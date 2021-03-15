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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir:“Hayatı yürürken daha dikkatli, edebine uygun yürüyorlar. Gençlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedeflere ulaşma noktasında koşar adım gideceklerdir”

AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir:“Hayatı yürürken daha dikkatli, edebine uygun yürüyorlar. Gençlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedeflere ulaşma noktasında koşar adım gideceklerdir”

Aydemir konuşma

( ANKARA ) ANKARA

Aritas Basın Toplantısı Toplantı Milletvekili 


- AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir, ““Hayatı yürürken daha dikkatli, edebine uygun yürüyorlar. Gençlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedeflere ulaşma noktasında koşar adım gideceklerdir” dedi.
Aydemir, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Aydemir, gençlerin önemine değinerek, “Gençlerimizle beraber yürüyoruz. Kadınlar ve gençler bizim olmazsa olmazlarımız. Bizden önce gençler siyasetten uzaktı. Biz siyasetin tam göbeğine yerleştirdik. Onların fikirlerine çok değer veriyoruz. Onların zihin haritası daha berrak. Onlara her sahada onlara sahip çıkılması lazım. Gençler üniversite kapılarında kalmıştır. Hangi düşüncede olursa olsun, yollarını açtık. Burslu, kredili önlerini kapatan bir çok şeyi açtık” ifadelerini kullandı. Gençlerin adı olduğunu söyleyen Aydemir; devletin gençlere ulaştığını ifade etti.
Aydemir, “Hayatı yürürken daha dikkatli, edebine uygun yürüyorlar. Gençlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedeflere ulaşma noktasında koşar adım gideceklerdir” dedi.
(AUÖ
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