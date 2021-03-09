

- AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir, “Çin'den sonra ikinci büyüyen ekonomi olmak hatırı sayılır bir haldir. İnşallah 2021 yılı bu anlamda yürekleri ferahlatacak noktaya bizi götürecektir” dedi.

Aydemir, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Aydemir, Türkiye'de geçen yıl 800 bine yakın otomobil ve ticari araç, bir 1 milyon 500 bine yakın tablet, 1 milyona yakın bilgisayar, 11 milyon cep telefonu, 3 milyona yakın televizyon, 8 milyon beyaz eşya satıldığının altını çizdi. Aydemir pandemiye rağmen Türkiye ekonomisinin büyüdüğüne dikkat çekerek, “Pandemiye rağmen ekonomide aldığımız mesafe, eşsiz bir mesafedir. Pandemiye rağmen böylesine bir ivmeyi yakalamışız. Çin'den sonra ikinci büyüyen ekonomi olmak hatırı sayılır bir haldir. İnşallah 2021 yılı bu anlamda yürekleri ferahlatacak noktaya bizi götürecektir. Buna yönelik çalışmalar var. Meclis zemininde de bunun için kanuni düzenlemeler yapılıyor. İktidara geldiğimizden beri insanlarımızın hayat kalitesini hep artırdık. İnsanlar daha fazlasını istiyor, bunun için de gayret ediyoruz" dedi.

(AUÖ



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