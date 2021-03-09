Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir: “Çin'den sonra ikinci büyüyen ekonomi olmak hatırı sayılır bir haldir. İnşallah 2021 yılı bu anlamda yürekleri ferahlatacak noktaya bizi götürecektir”

AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir: “Çin'den sonra ikinci büyüyen ekonomi olmak hatırı sayılır bir haldir. İnşallah 2021 yılı bu anlamda yürekleri ferahlatacak noktaya bizi götürecektir”

Aydemir konuşma

( ANKARA ) ANKARA

Basın Toplantısı Ticari Araç Beyaz Eşya Cep Telefonu Milletvekili 


- AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir, “Çin'den sonra ikinci büyüyen ekonomi olmak hatırı sayılır bir haldir. İnşallah 2021 yılı bu anlamda yürekleri ferahlatacak noktaya bizi götürecektir” dedi.
Aydemir, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Aydemir, Türkiye'de geçen yıl 800 bine yakın otomobil ve ticari araç, bir 1 milyon 500 bine yakın tablet, 1 milyona yakın bilgisayar, 11 milyon cep telefonu, 3 milyona yakın televizyon, 8 milyon beyaz eşya satıldığının altını çizdi. Aydemir pandemiye rağmen Türkiye ekonomisinin büyüdüğüne dikkat çekerek, “Pandemiye rağmen ekonomide aldığımız mesafe, eşsiz bir mesafedir. Pandemiye rağmen böylesine bir ivmeyi yakalamışız. Çin'den sonra ikinci büyüyen ekonomi olmak hatırı sayılır bir haldir. İnşallah 2021 yılı bu anlamda yürekleri ferahlatacak noktaya bizi götürecektir. Buna yönelik çalışmalar var. Meclis zemininde de bunun için kanuni düzenlemeler yapılıyor. İktidara geldiğimizden beri insanlarımızın hayat kalitesini hep artırdık. İnsanlar daha fazlasını istiyor, bunun için de gayret ediyoruz" dedi.
(AUÖ
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Kılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede BuluştuKılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede Buluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement