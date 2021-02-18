AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir: - “Bir taraftan teröre destek açıklamaları yapacaksınız, dünyada eşi görülmemiş, imansız yapı bütün insanlığı kasteden bir yapıyı bir defa kınamaktan imtina edeceksiniz. Diğer taraftan nefret d



- AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir, “. Bir taraftan teröre destek açıklamaları yapacaksınız, dünyada eşi görülmemiş, imansız yapı bütün insanlığı kasteden bir yapıyı bir defa kınamaktan imtina edeceksiniz. Diğer taraftan nefret dilinden bahsedeceksiniz. Bu insanları hafife almaktır. Haddinizi bileceksiniz” Aydemir, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Aydemir, HDP’nin siyasette nefret diline ilişkin grup önerisi verdiğini hatırlatarak, “Bütün bir zemine nefreti yayacaksınız, bulunduğunuz her hal nefreti ifade edecek ve siyasetiniz orijin noktasına ötekileştirici kavramı koyacaksınız alma sureti haktan gözükeceksiniz, nefret dilini sorgulayacaksınız. Bir taraftan teröre destek açıklamaları yapacaksınız, dünyada eşi görülmemiş, imansız yapı bütün insanlığı kasteden bir yapıyı bir defa kınamaktan imtina edeceksiniz. Diğer taraftan nefret dilinden bahsedeceksiniz. Bu insanları hafife almaktır. Haddinizi bileceksiniz” dedi.

Kürt ismini paravan olarak kullandıklarını ifade eden Aydemir, “Bir çok milletvekilinin Marksist-Leninist yüzlerini aşikar etmiyorlar. Yeri geldiğinde söylemiyorlar. Nefreti ifade eden, nefreti hayata nakşeden, o olumsuzluğu siyasette barındıran adresin adı HDP’dir. Yakın zamanda 13 insanımız katledildi. Kınama var mı” diye konuştu.

(AUÖ



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