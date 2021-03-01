AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu:“‘Gerekirse Silah Bile Kullanırız’ başlıkları atan apoletli medya, ve gazeteciler, o süreçte sivil toplumu temsil ettiklerini iddia eden ‘beşli çete’ sözüm ona STK yöneticileri, kurumsal anlamda mille



- AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, “Zamanın Genelkurmay karargâhından aldıkları talimatlarla manşetler oluşturarak, ‘Gerekirse Silah Bile Kullanırız’ başlıkları atan apoletli medya, ve gazeteciler, o süreçte sivil toplumu temsil ettiklerini iddia eden ‘beşli çete’ sözüm ona STK yöneticileri, kurumsal anlamda milletimizden özür dilemeli, helallik istemelidirler” dedi.

Kavuncu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Kavuncu, 28 Şubat’a ilişkin olarak, “28 Şubat sürecinde 6 milyon kişi hukuksuz fişlemelerle sakıncalı ilan edilmiş, binlerce insanımız haksız, hukuksuz soruşturma ve kovuşturmalarla mahkûm edilmişti. Yerli ve milli olan bütün Sivil Toplum Kuruluşları hedef gösterilmiş, diğer taraftan her söz açıldığında, haktan hukuktan dem vuran kimi siyasi partiler, kimi sivil toplum örgütleri bu süreçte ya adeta görünmez olmuşlar ya da, FETÖ'nün yaptığı gibi, şer odaklarıyla işbirliği yaparak, zulme ortak olmuşlardı. Toplumun bir kesimi zulüm altında gözyaşı dökerken, birileri de batırdıkları bankalarda millet varlığını talan etmiş, kimileri de ele geçirdikleri koltuklarda, köşe başlarında gücüne güç katmanın derdine düşmüştü. Kimi şirketlere yeşil sermaye adı altında operasyon düzenlenmiş, ekonomik sistem çökertilerek Anadolu sermayesi yerle bir edilmişti. Darbecilerin hedefi olan Refah-yol hükümetinin en başarılı olduğu alanlardan biri hiç tartışmasız ekonomi iken, darbeden sonra oluşturulan yağma düzeninde onlarca bankanın içi boşaltılmış, en iyimser rakamlarla bu milletin sırtına 300 milyar dolar borç yüklenmişti” ifadelerini kullandı. 28 Şubat’ın silahsız kuvvetlerinin hesabını vermediklerine dikkat çeke Kavuncu, “Buradan çağrı yapıyoruz; Zamanın Genelkurmay karargâhından aldıkları talimatlarla manşetler oluşturarak, ‘Gerekirse Silah Bile Kullanırız’ başlıkları atan apoletli medya, ve gazeteciler, o süreçte sivil toplumu temsil ettiklerini iddia eden ‘beşli çete’ sözüm ona STK yöneticileri, kurumsal anlamda milletimizden özür dilemeli, helallik istemelidirler. Zira ancak bu şekilde, bilerek ve isteyerek yüklendikleri bu ağır sorumluluktan biraz olsun kurtulabilirler. Aksi halde, ‘namlusunu milletine doğrultan’ darbeci hainlerin safında olma mesuliyetinden asla kurtulamayacaklardır. Biz biliyor ve inanıyoruz ki; Bu aziz millet, bir daha asla, yeni darbelerin, hainliklerin yaşanmasına izin vermeyecektir. O zorbalık günlerinin üzerinden 5 yıl gibi kısa bir süre sonra, ‘o bin yıl süreceği’ söylenen dönemi tarihin çöplüğüne gömen milletimiz, AK Partiyi iktidara taşımış ve 28 Şubat zihniyetini kesin bir hezimete uğratmıştır. 28 Şubat döneminde ‘Artık muhtar bile olamaz’ manşetleri atılan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde, aziz milletimiz, antidemokratik bütün uygulamaları Allah’ın yardımıyla bertaraf etmiştir. Her zaman darbelerin karşısında dimdik durmuş bir siyasi kültürün temsilcisi olan AK Parti olarak; ‘Biz dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç tanımadık, tanımıyoruz’ diyen Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 83 milyon vatandaşımızla birlikte, millî iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı. (AUÖ-BC -



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