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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi:“Ağrı'ya bir TBMM Evi yapılması önerisini ilettik. Projenin hayata geçmesiyle bölgenin bir cazibe merkezi haline dönüşecek”

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi:“Ağrı'ya bir TBMM Evi yapılması önerisini ilettik. Projenin hayata geçmesiyle bölgenin bir cazibe merkezi haline dönüşecek”

Çelebi açıklama

( ANKARA ) ANKARA

Kütüphane Mimari 


- AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, “Projenin hayata geçmesiyle bölgenin bir cazibe merkezi haline dönüşecek” dedi.
Çelebi, TBMM’de açıklama yaptı. Çelebi, 1071 yılında Sultan Alparslan'ın Malazgirt Muharebesi'nde fethettiği bölgenin içinde Ağrı'nın da bulunduğunu hatırlatarak, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla her sene Ahlat'ta, Malazgirt'te yapılan kutlamaların farklı bir versiyonunu Ağrı'ya taşımak istiyoruz. Bu amaçla TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a bir ziyaret gerçekleştirdik ve Ağrı'ya bir TBMM Evi yapılması önerisini ilettik. Sayın Meclis Başkanı Mustafa Şentop bu önerimize sıcak baktı” ifadelerini kullandı. Çelebi, Ağrı Valisi ile kent merkezinde 26 dönümlük bir arsanın bu proje için tahsisini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu alana TBMM'nin bir evini, Selçuklu mimarisi ile yapılabilecek bir kütüphane ve diğer sosyal donatılarla birlikte inşa etmeyi planlıyoruz. Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'a ilimize gösterdiği ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Projenin hayata geçmesiyle bölgenin bir cazibe merkezi haline dönüşecek. Ağrı kentimiz doğal güzelliklerinin yanı sıra yer altı zenginliğine de sahiptir” dedi.
(AUÖ
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