AFYONKARAHİSAR - Bakan Soylu: 'Sadece gazete manşetlerine değil, tanklara, uçak bombalarına direnen bir milletin evlatlarıyız'
AFYONKARAHİSAR - Bakan Soylu: "Sadece gazete manşetlerine değil, tanklara, uçak bombalarına direnen bir milletin evlatlarıyız" - Afyonkarahisar Belediyesi önünde vatandaşlara hitap - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıAFYONKARAHİSAR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti.(2)
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