AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum, tarihi Ulu Cami çevresinde yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi
- Ulu Cami çevresinde yapılan restorasyon çalışmaları - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alması ve incelemelerde bulunması - Bakan Kurum vatandaşlarla sohbet etmesi ve çocuklara oyuncak dağıtması - Bakan Kurum ve beraberindekilerin anı fotoğrafı çektirmesi - Bakan Kurum'un Afyonkarahisar Valiliği'ne gelişi - Bakan Kurum'un Valilik şeref defterini imzalaması Vali Gökmen Çiçek'i ziyaretinden detaylarAFYONKARAHİSAR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulu Cami çevresinde restorasyon çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında vatandaşlarla karşılaşan Bakan Kurum onlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.
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