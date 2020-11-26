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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
ADDİS ABABA - Etiyopya Savunma Bakanı Yadeta AA'ya konuştu: 'TPLF'nin amacı iç savaş çıkarmaktı'

ADDİS ABABA - Etiyopya Savunma Bakanı Yadeta AA'ya konuştu: 'TPLF'nin amacı iç savaş çıkarmaktı'

ADDİS ABABA - Etiyopya Savunma Bakanı Yadeta AA'ya konuştu: "TPLF'nin amacı iç savaş çıkarmaktı" - Etiyopya Savunma Bakanı Kenea Yadeta'nın röportajı - Etiyopya Savunma Bakanı Kenea Yadeta: - "TPLF'nin planı Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetlerini parçalara ayırarak iç savaş çıkarmak, devlet kurumlarını zayıflatmak ve federal hükümeti devirmekti. Var olan tehdidi başarılı şekilde ortadan kaldırdık ve büyük bir insani krizi önledik" - "Ordumuz şu anda Tigray'ın başkenti Mekelle'den 30 - 40 kilometre uzakta ve son taarruz için hazırlık yapıyor" - "TPLF, halkın desteğini kaybetti, uzun süreli bir savaşı devam ettiremez"ADDİS ABABA (AA) - SELESHİ TESSEMA - Etiyopya Savunma Bakanı Kenea Yadeta, ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF), operasyon öncesinde ulusal orduyu parçalayarak iç savaş çıkarmayı amaçladığını ancak grubun tüm planlarının altüst edildiğini söyledi.

Ulusal ordu, isyancıların son kalesi olan eyaletin başkenti Mekelle'ye taarruz hazırlığı yaparken, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yadeta, sahadaki güncel duruma ilişkin önemli bilgiler paylaştı.4 Kasım'da başlayan ve şimdiye kadar yüzlerce kişinin ölümüne, binlerce kişinin de ülkeyi terk etmesine yol açan operasyonun son bulması için uluslararası kamuoyunun baskıları artarken, Addis Ababa hükümeti, TPLF liderlerini yakalayana kadar operasyonu sürdüreceği mesajını verdi. - Son taarruz için hazırlık yapılıyorTPLF'ye karşı operasyonunun ülkenin geleceğine yönelik çok yönlü güvenlik tehdidini ortadan kaldırdığını ifade eden Yadeta, "TPLF'nin planı Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetlerini parçalara ayırarak iç savaş çıkarmak, devlet kurumlarını zayıflatmak ve federal hükümeti devirmekti. Var olan tehdidi başarılı şekilde ortadan kaldırdık ve büyük bir insani krizi önledik." dedi.
Operasyon sırasında grubun elindeki ağır silahların yüzde 70'inin ordu tarafından geri alındığını ve önemli sayıda TPLF savaşçısının da öldürüldüğünü aktaran Yadeta, ordunun şu anda Tigray'ın başkenti Mekelle'den 30 - 40 kilometre uzakta olduğunu ve son taarruz için hazırlık yaptığını belirtti.
Bakan Yadeta, "Yakın zamanda sivillerin hayatını maksimum seviyede gözeterek Mekelle'ye gireceğiz ve taarruzu birkaç gün içinde tamamlayacağız." şeklinde konuştu.
- "Üst düzey komutanlar TPLF safına geçti"TPLF'nin, ordu içerisinde aktif görevdeki çok sayıda üst düzey komutanı kendi safına çektiğine vurgu yapan Yadeta, TPLF'ye yardım ettiği tespit edilen ve bundan şüphelenilen çok sayıda ismin gözaltına alındığını hatırlattı.Yadeta, "TPLF cuntası, başkent Addis Ababa ve birçok farklı bölgede destekçilerini organize etti ve silahlandırdı. Terör saldırıları planlıyor ve etnik çatışmalar çıkarmak istiyorlardı ancak hepsi gözaltına alındı." dedi.
- "TPLF, halkın desteğini kaybetti"Halkın operasyona öngörülemeyen ölçüde destek verdiğini ve bunun askerlerin moralini artırdığını kaydeden Yadeta, TPLF'nin liderlerini tutuklama ve parti üyelerini silahsızlandırmada kararlı olduklarını dile getirdi.Yadeta, Tigray halkının artık TPLF'ye destek olmadığını ve kurtarılan bölgelerde yaşayanların özgürleştiklerini hissettiğini ileri sürdü."TPLF, halkın desteğini kaybetti, uzun süreli bir savaşı devam ettiremez." diyen Yadeta, TPLF'nin sahaya ilişkin yaptığı açıklamaları ise propaganda olarak nitelendirdi. - Etiyopya Başbakanı müzakere çağrılarını reddettiTigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Başbakan Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarını reddetmişti.Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.

Savaşçı Propaganda İnsani Kriz Uluslararası Yerel Yönetim 

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