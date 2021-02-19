ADANA -Sarıeroğlu: ''Sayın Cumhurbaşkanımız yola çıkarken kadınlarımıza güvenerek, en büyük gücü onlardan alarak yola çıktı''
- AK Parti Adana Kadın Kolları Kongresi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşmasıADANA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Kadın Kolları Kongresine katıldı
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