Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, muhalefet milletvekillerinin ‘binlerce hakim ve savcı cezaevinde’ sözlerine tepki gösterdi



- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “PKK ile omuz omuza çalışan FETÖ terör örgütü, PKK terör örgütünün mensupları cezaevinde. Bizim onurlu hakimimize cezaevinde diyemezsiniz. Çünkü o Anayasa’ya bakar, Kandil’e bakmaz, Pensilvanya’ya bakmaz” dedi.

Gül, Gül, 2021 merkezi Yönetim bütçe kanun Teklifi ve 2019 Kesin hesap kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Gül, ‘binlerce hakim ve savcının hapiste olduğuna yönelik muhhlalefet milletvekillerinin iddialarına, “FETÖ’cü teröristler cezaevinde. FETÖ’cüler cezaevinde. PKK ile omuz omuza çalışan FETÖ terör örgütü, PKK terör örgütünün mensupları cezaevinde. Bizim onurlu hakimimize cezaevinde diyemezsiniz. Çünkü o Anayasa’ya bakar, Kandil’e bakmaz, Pensilvanya’ya bakmaz” dedi.

(AUÖ



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