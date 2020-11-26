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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Açlık grevinin 103'üncü gününde İsrail'e geri adım attıran Filistinli tutuklu Ahres, özgürlüğüne kavuştu

Açlık grevinin 103'üncü gününde İsrail'e geri adım attıran Filistinli tutuklu Ahres, özgürlüğüne kavuştu

- Hastane binasından detaylar - Filistinli tutuklu Ahres'in hastane odasında detayları - Filistinli tutuklu Ahres'in açıklaması - Serbest bırakılan Ahres'in, hastaneye nakledilmesi için çalışmalara başlandıKUDÜS (AA) - İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına karşı 103 gün açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el - Ahres, serbest bırakıldı.Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esir İşleri Başkanı Kadri Ebubekir, yaptığı açıklamada, İsrail'in Ahres'i serbest bıraktığını duyurdu.Kadri Ebubekir, Ahres'i Batı Şeria'daki Nablus 'ta bulunan en - Necah Ulusal Hastanesi'ne nakletmek için hazırlık yapıldığını belirtti.
Filistinli tutuklu Mahir el - Ahres, İsrail'in serbest bırakma kararına karşılık 103 gündür sürdürdüğü açlık grevine 6 Kasım'da son vermişti. - Ahres, idari tutukluluk kararına tepki için açlık grevine başlamıştıİsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

Hastane Protesto İsrail Irak Açlık Grevi 

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