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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret etti

Landrut soru cevap

Misyon Mülteci Siyasi Partiler Diyalog Siyasi Parti 

-Genel detay

( ANKARA ) -- Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut:- “Raporda ilerlemenin yavaş yavaş, artarak devam etmesine ilişkin bilgiler var” ANKARA

- Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret etti. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Parlamento Muhabirleri Derneği’ne ziyaret gerçekleştirdi. Landrut ziyarette gazetecilerin sorularını cevapladı. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ile görüşmesinin hatırlatılması üzerine Landrut, “Kamuya açık olmayan bir görüşmenin içeriğini paylaşmam doğru olmaz. Ben Mecliste temsil edilen tüm siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geliyorum, onları ziyaret ediyorum ve AB’nin görüşlerini kendileriyle paylaşıyorum. Tek bir taraf ile veya diğeriyle değil bu görüşmeler” dedi.
Landrut, Türkiye ile ilgili rapora ilişkin olarak, “Raporun Avrupa Birliği’nin tartışmalarına ilişkin olarak, Türkiye’ye ilişkin Avrupa Konseyi’nin pozisyonuna ilişkin önemli bir katılım olduğunu düşünüyorum. Raporun sonuç kısmında Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ne tür tedbirlerin alınması gerektiğinden söz edilmiyor. Göç, mülteci yürütülen işbirliğinin devam etmesine, Gümrük Birliği, üst düzey diyalogun başlatılmasına dair görüşler var. Raporda ilerlemenin yavaş yavaş, artarak devam etmesine ilişkin bilgiler var” şeklinde konuştu.
(AUÖ-BC-ÖZ-Y)
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