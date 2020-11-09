12. Büyükelçiler Konferansı - Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Madalyası takdimi - ANKARA
- Yeşim Meço Davutoğlu’na Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Madalyası takdimi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Yeşim Meço Davutoğlu’nun konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu'nun eşi Yeşim Meço Davutoğlu'na bulunduğu ülkelerde Türkiye'nin tanıtımına yaptığı katkılar dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü takdim edildi.
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