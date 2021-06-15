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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Yoğun bakım servisine yerleştirilen kameralar hastaları yakınları ile buluşturuyor

Yoğun bakım servisine yerleştirilen kameralar hastaları yakınları ile buluşturuyor

Hastalarını görmeyi bekleyen vatandaşların detayları

Hastane Bild Kamera Sağlık Çalışanları 

-Hastalarını kameralar yardımıyla izleyen vatandaşlar
-Yoğun bakım hastalarının monitör detayları

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde bulunan odalara yerleştirilen kameralar, yoğun bakım hastalarını yakınları ile buluşturuyor. Doğunun şifa merkezi olan Erzurum Şehir Hastanesi, yoğun bakım odalarına yerleştirdiği kamera sistemleriyle vatandaşlara yeni bir hizmet daha veriyor. Yoğun bakım odalarına yerleştirilen kameralar, yoğun bakım hastalarını dışarıda bekleyen yakınlarına uzaktan da olsa görebilme imkanı sunuyor. Odalara yerleştirilen kameralar sayesinde vatandaşlar, yoğun bakımda yatan hastalarını kısa sürede olsa sağlık çalışanlarının yardımıyla kendileri izleyebiliyor. Öte yandan yoğun bakımda yatan hasta yakınları yeni hizmetten çok memnun olduklarını ifade ederken, vatandaşlar hastalarını görebilmek için hastane koridorlarında büyük sıralar oluşturuyor. Yoğun bakıma yerleştirilen kameralar sayesinde hastalarını izleyebildiklerini belirten Nazım Demir, “Hastamız şuanda yoğun bakımda. Hastanenin ve sağlık çalışanlarının hizmetlerinden çok memnunuz. Hastaneye getirilen yeni sistem çok güzel olmuş. Yoğun bakımda yatan hastalarımızı kamera sayesinde monitörlerden izleyebiliyoruz çok güzel bir hizmet olmuş. İçeriye giremiyoruz ama en azından dışarıdan hastamızı izleyebiliyoruz. Haftanın beş günü belirli saatlerde gelip izleyebiliyoruz” dedi.

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