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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Virüs avcıları zorlu yolları aşarak aşılama çalışmalarını yapıyor

Virüs avcıları zorlu yolları aşarak aşılama çalışmalarını yapıyor

Zorlu araziden detay

( KAYSERİ )- Sağlıkçılar en küçük yerleşim yerlerini bile göz ardı etmiyor KAYSERİ

Sağlık Çalışanları Sağlıkçı 


- Kayseri’de sağlık çalışanları, korona virüsle mücadele için ilçe merkezine 73 kilometre uzaklıktaki 10 haneli köyde 8 kişiye aşı yaptı. Korona virüsle mücadelede sağlık çalışanları zorlu arazi koşulları ve tabiat şartlarına rağmen, virüsle mücadelelerinde büyük kararlılık gösteriyor. Yahyalı ilçe merkezine 73 kilometre uzaklıkta bulunan ve 20 kilometrelik yolu stabilize olan Çubukharmanı köyüne ulaşan Dr. Yusuf Doğan, ebe Sevgi Akbuz ve şoför Metin Yayan aşı çalışması yaptı. İlçenin en ücra köşesinde bulunan Çubukharmanı köyüne ulaşan sağlıkçılar, 20 haneli köyde 8 kişiye aşı yaptı. (ÖZ-Y)
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