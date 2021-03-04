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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Vali İsmail Ustaoğlu: “Trabzon için 15 günlük tam kapanma söz konusu değil”

Vali İsmail Ustaoğlu: “Trabzon için 15 günlük tam kapanma söz konusu değil”

- Kent merkezinden vatandaşlardan görüntü

Cenaze Allah 

-- Vali İsmail Ustaoğlu'nun açıklamaları
-- Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte artan korona virüs vakaları nedeniyle 15 günlük tam kapanmanın söz konusu olmadığını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle son aylarda kırmızı alarm verilen Trabzon’da Vali İsmail Ustaoğlu, Karadeniz’de uzmanlar tarafından 15 günlük tam kapanma önerisinin kentte şu an için söz konusu olmadığını belirtti.
Trabzon'da virüsün cenaze namazları ve taziyelerden bulaştığı uyarılarına rağmen kurallara uyulmadığını da dile getiren Vali Ustaoğlu, “Şu an böyle bir şey söz konusu değil. Bu hafta başı Cumhurbaşkanımız kabine sonrası kamuoyu ile paylaştı. Şu an kamuoyu ile paylaşılanlar dışında herhangi bir şey söz konusu değil. Hep birlikte bu mücadelenin içerisinde olacağız. Biz gayet iyi durumdaydık, son 3-5 aydır bu sıkıntılı sürece girdik. Belli bir düşüşümüzde oldu, şu an bir direnç var. İnşallah biz bu vaka direncini sayısal anlamda el birliğiyle kırıp daha iyi yerlere geleceğiz. Bizim özellikle sıkıntı çektiğimiz belli alanlar var. Ailelerin akşamları bir araya geldiği ortamlar, cenaze sonrası bir araya gelinmeler. Maalesef o duygusal iklim içerisinde kolluk kuvvetlerimiz oraya müdahalede zorlanıyor. Bunları artık bizim terk etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.
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