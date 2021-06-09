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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Vakaların azaldığı Zonguldak'ta vatandaşlar kurallara uyuyor

- Vakaların azaldığı Zonguldak'ta vatandaşlar kurallara uyuyor

- Kentten detaylar

Koronavirüs Hastane Sayılar Sağlık Çalışanları 

-- Kenan Açıkgöz ile röp.
-- Burhanettin Yazıcı ile röp.

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide 83.61'e düşerken vatandaşlar koronavirüs kurallarına uyuyor. Sağlık Bakanlığının 29 Mayıs ila 4 Haziran'ı kapsayan haftalık verilerine göre Zonguldak'ta vaka sayıları 13,31 azalarak 83.61'e indi. 100 bin kişide görülen Covid vakaları istatistiklerine göre Zonguldak; vaka sayısı önceki haftaya göre en çok azalan iller arasında yer aldı. Kentte maske, mesafe ve hijyen kuralları vatandaşlar tarafından yerine getiriliyor. Salgın denetim ekipleri de kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Öte yandan kentte aşılama çalışmaları da devam ediyor. Aşı sırası gelen vatandaşlar ise MRHS üzerinden randevu alarak aile hekimleri ve hastanelerde Covid-19 aşısı oluyor. Kentte esnaflık yapan Hüseyin Kenan Akgöz, "Vakaların düşmesi aşılamanın ilerlemesiyle oluyor. Herkes böyle aşı olduğu sürece vaka sayıları düşmeye devam edecek. Daha da düşsün. Bir an önce özlediğimiz günlere dönelim. Öncelikle 65 yaş üstü, 50 yaş aşıları oluyor. Bizim aşımız daha sonra. Zamanı geldiğinde biz de aşımızı olacağız" diye konuştu.
Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının yükünün ağır olduğunu söyleyen Burhanettin Yazıcı ise "Gelecek neslimizi sağlıklı bir şekilde yaşatabilmek için üzerimize düşen herşeyi bilinçli şekilde yapmak zorundayız. İnsanların hakkını gözetmek durumundayız. Kendi menfaatlerimizi düşünmeden, hastane personelleri de insan gece gündüz çalışıyorlar. Doktorlar, hemşireler. En çok fedakarlığı onlar yapıyor. Bizim onlara yardımcı olmamız lazım. Yapılan uygulamalara harfiyen uymamız lazım. Eve kapanın dendiği zaman muhakkak kapanmamız lazım ama muhakkak ki insanlar bir de şu gerçek var. Hayatı idame ettirmek için insanlar çalışmak zorunda, ailesini geçindirmek zorunda" diye ifade etti.
(OA
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