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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
UMKE ekipleri paletli ambulansla yolu kapanan hastaya ulaştı

UMKE ekipleri paletli ambulansla yolu kapanan hastaya ulaştı

paletli ambulans karda seyir halinde dış görüntü

Kar Kalınlığı Sağlık Personeli Harekete Geç Paletli Ambulans Kar Yağışı 

-paletli ambulans seyir halinde araç içi görüntü
-yola devrilen ağaç kesilme
-paletli ambulans seyir halinde araç içi görüntü
-UMKE ekipleri karda yürüyerek hasta evine ulaşma
-Hastaya evinde ilk müdahale
-Hastanın ambulansa getirilmesi
-Hastanın ambulansa bindirilmesi
-Paletli ambulans yola çıkış
-Seyir halindeki ambulans içi görüntü
-Ambulans seyir halinde dışarıdan görüntü

( BARTIN -ÖZEL) BARTIN

- Bartın’da UMKE ekipleri yoğun kar yağışının ardından yolu kapanan ve 1,5 metre kar kalınlığının oluştuğu köyde mahsur kalan hastaya paletli ambulansla ulaştı. Bartın’ın Söğütlü köyünde yaşayan 53 yaşındaki Sevgi Tutmuş rahatsızlandı. Yakınları tarafından yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemeyince 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri harekete geçti ancak yolun yoğun kar yağışından dolayı 1,5 metre kalınlığında karla kaplı olması nedeniyle durum Ulusal Medikal Kurtarma ekibine bildirildi.
UMKE ekipleri paletli kar ambulansı ile 2 sağlık personeli ve 1 doktorla hasta Sevgi Tutmuş için yola çıktı. Ekipler, 45 kilometrelik yolda 1,5 metrelik karın yanı sıra fırtına nedeniyle yollara devrilen ve ulaşımı kapatan ağaçlarla da mücadele etti. Yollara devrilen ağaçlar balta ile kesilip kaldırılarak tekrar ulaşım sağlandı. Paletli ambulansla köy meydanına kadar ulaşan UMKE ekipleri rahatsızlığı dolayısıyla sancıları artan Sevgi Tutmuş’un evine ise 1,5 metrelik karın içinde yüzlerce metre yürüyerek ulaştı. Karla birlikte zamanla da yarışan UMKE ekiplerince evinde ilk tedavisi yapılan Sevgi Durmuş daha sonra paletli ambulansa alınıp Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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