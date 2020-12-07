Türkiye’nin ilk Covid-19 Sonrası İzlenme Merkezi Eskişehir'de kuruldu - 'Gerek hastalarımız, gere...

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( ESKİŞEHİR ) - Türkiye’nin ilk Covid-19 Sonrası İzlenme Merkezi Eskişehir'de kuruldu- Covid-19 tedavi sürecini atlatan hastalar 1 yıla kadar takip edilecek- Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici;- "Gerek hastalarımız, gerekse hekimlerimiz bu hastaların taburculuk sonrası nelerle karşılaştığını merak ediyoruz" ESKİŞEHİR



- Türkiye’deki Kamu Hastaneleri arasında ilk olarak Covid-19 İzlem Merkezi, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kuruldu Covid-19’un görülmesinin 1'inci yılına yaklaşırken, hastalığı atlatan vatandaşların gelişecek bir takım sorunlarının giderilmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi Türkiye’de ilk olarak Covid-19 İzlem Merkezi oluşturdu. Oluşturan birimce, Covid-19 tedavi sürecini atlatan hastaların devam eden ağrı, sancı ve benzeri şikâyetlerini araştırma ve tedavi yöntemleri üzerine tedavi verilecek. Birim, gözetim altına alınacak ağır hasta statüsündeki vatandaşların 1 yıla kadar takibini yapacak. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, hastanede kurduğu birim ile ilgili konuştu.

Dr. Bildirici, “Son dönemde gerek Covid servisinde gerek Covid yoğun bakımlarında yatan orta ve ağır gruptaki hastaların taburcu sonrası bir takım sorunların olduğunu bu sorunların haftalara ve aylara yayıldığını bütün dünya kabul ediyor. Biz de gerek hastalarımız, gerekse hekimlerimiz bu hastaların taburculuk sonrası nelerle karşılaştığını merak ediyoruz. Hastalık birçok organ yetmezliği ile kendine ortaya çıkarıyor. Bu organ yetmezliklerini biz gerek serviste gerek yoğun bakımlarda tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama taburculuk sonra bu zarar görmüş organların ne durumda olduğunu ve zarar görmüş organlardaki zarar oranlarının ne olduğunu, ne kadar devam ettiğini bilmiyoruz. Dolaysıyla ilimizde, çevre illerde, belki de kamu hastanelerinde ilk örneği de sayılabilecek biz bir Covid-19 İzlem Merkezine halkımızın hizmetine Eskişehir Şehir Hastanesinde açmış bulunuyoruz” diye belirtti.

“Amacımız devam eden kronik sorunlarını tespit etmek ve bunlara yönelik hizmet etmek” Covid-19’u atlatan vatandaşlara hizmet vermek amacıyla kurulan birimin görevlisi olan Dr. Şebnem Eker Güvenç, birimin amacını dile getirdi. Dr. Güvenç, “Bugün itibariyle ülkemizde kamu hastalar içerisinde bir ilk olan Covid-19 sonrası izleme merkezi açmış bulunuyoruz. Bugün faaliyete geçecek ve hastalarımıza bakmaya başlayacağız. Burada amacımız; neredeyse Covid-19 pandemisi üzerinden 1 yıl geçecek ve taburcu olan hastalarımızın kronik şikâyetleri devam etmektedir. Hem klinisyenlerin tespit ettiği, hem de hastaların devam ettiği sorunlarına ışık tutabilmek amacıyla birimizi kuruyoruz. Burada Covid’e bağlı çok şikâyetler bulunuyoruz. İşte bu sorunlarımız neye bağlı, ne zaman geçecek gibi birçok şikâyetle bize başvurmaktadır. Bunların koordinasyonu birimizi sağlayacak. Merkezimize nasıl başvurabilir hastalar? Covid enfeksiyonu geçirdikten bir ay sonra şikâyeti devam eden hastalar birimize başvurabilir. Amacımız devam eden kronik sorunlarını tespit etmek ve bunlara yönelik hastamıza hizmet verebilmek. “Covid’i atlattıktan sonra rahatsızlığım olduğu için geldim” Bir ay önce Covid-19’u atlatan sağlık çalışanı Serap Doyuk, kurulduğu birimin ilk hastası oldu. Doyuk, “Yaklaşık bir ay önce Covid-19’ü atlattım, negatife döndüm. Çok ağır geçirmedim, ama kırgınlığım süreci hala devam ediyor. Merkezimize bu yüzden geldim. Kalıcı bir hasar var mı vücudumda iç organlarımda, özellikle kalpta falan. Bunları merak ettiğim için geldim. Onun için görüşeceğim doktor hanıma” dedi.

(MR-Y)



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