Türkiye Diyanet Vakfından Gazze’ye tıbbi malzeme desteği



- Türkiye Diyanet Vakfı, İsrail işgali altında bulunan Gazze’ye Türk milletinin emaneti yardımları ulaştırıyor. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yıllardır çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren, İsrail’in bitmek bilmeyen zulmüne karşı dimdik ayakta durmaya çalışan Filistin halkının yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi.



“Türkiye Diyanet Vakfı olarak tüm bu ihtiyaçları karşılamak için seferber olduk” Son yapılan saldırılar sonucunda Gazze’de birçok kişinin evinin yıkıldığını ve içlerinde çocukların da olduğu, onlarca Filistinlinin şehit olduğunu ifade eden Açık, “Müslümanların ilk kıblesi, Miraca yol veren, kürsüsüyle etrafına nur saçan, Mescid-i Aksa’yı yalnız bırakmayan, İsrail askerlerinin baskınlarına karşı koymak için mücadele veren kardeşlerimiz, insanlık dışı muamelelere maruz kalarak zulme uğruyor. Bölgede şuan en çok tıbbı malzeme, hasta yatağı ve ambulans ihtiyacı bulunuyor. Bunların yanı sıra evleri yıkılan kardeşlerimizi yerleştirebileceğimiz kiralık evler ve ev eşyalarına ihtiyaç duyuluyor. Türkiye Diyanet Vakfı olarak tüm bu ihtiyaçları karşılamak için seferber olduk” diye konuştu.

Filistin’de işgalin ilk başladığı günden bu zamana kadar Türkiye Diyanet Vakfı olarak, cami inşası, tefrişatı, su kuyusu, kurban ve acil insani yardım çalışmaları gibi birçok alanda yaklaşık 235 milyon Türk Lirası tutarında yardım ulaştırıldığı bilgisini veren Açık, şöyle devam etti: “Ezanlar susmasın diye Gazze’de 9 caminin inşaatını tamamladık. Saldırılar sonucunda yeni yıkılan camiler var. Kardeşlerimiz ezan sesini bu şartlarda bile duyurabilmek için cami enkazı üzerine çıkarak ezan okuyup namaza çağrı yapıyor. İnşallah bu camilerle ilgili de çalışma gerçekleştireceğiz. Bölgenin acil ihtiyaçları doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda ilk etapta 20 adet fonksiyonel hasta yatağını alarak bölgedeki hastaneye teslim ettik. Acil servislerde kullanılmak üzere tıbbi malzeme tedariğinde bulunduk. Bununla birlikte 2 adet ambulans aldık iç tefrişatları tamamlanıyor. 4 ambulansın tedarikiyle alakalı da çalışmalarımız sürüyor. Birkaç gün içerisinde ambulansları da Sağlık Bakanlığı’na teslim etmiş olacağız. Önümüzdeki günlerde bu sayılar giderek artacak. Neye ihtiyaç varsa onu karşılamaya gayret ediyoruz. Onlar yıkmaktan bıkmıyor, vazgeçmiyorsa bizde tamir etmekten, onarmaktan, akan gözyaşını dindirmekten, yavrularımızın yüzündeki kanı silmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Tüm imkanlarımızla, milletimizin destekleriyle kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz.” “Filistin halkı yardımsever ve vefakar Türk milletine minnettar” Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüsü Filistinli Enver Atallah da, Türkiye Diyanet Vakfı’nın saldırıların başladığı ilk günden itibaren Filistin halkının yanında yer aldığını ve yaraları sarmak için gayret gösterdiğini söyledi.



Yıkılan evleri, yaralıları ve şehitlerin ailelerini ziyaret ederek nakdi yardımda bulunulduğunu ifade eden Atallah, “Allah razı olsun şimdide hasta yatağı, ambulans ve tıbbi malzeme yardımı ulaştırıldı. Hiç vakit kaybetmeden bu malzemeleri Şifa Hastanesine teslim ettik. Filistin halkı yardımsever ve vefakar Türk milletine minnettar” ifadelerini kullandı. “Tarihin her döneminde olduğu gibi yaraları yine birlikte saracağız” Hayırseverlerin, vatandaşların Filistin halkına yardım etmek istediğini ve bu yönde gerek sosyal medya kanalları üzerinden gerekse çağrı merkezi üzerinden kendilerine talepler geldiğini belirten Açık, “Kardeşlerimizin bu zor günlerinde yanında olmak isteyen vatandaşlarımız bagis.tdv.org adresimizden istedikleri miktarlarda online olarak ya da FİLİSTİN yazıp 1379’a SMS göndererek 10 Türk Lirası bağışta bulunabilir. Tarihin her döneminde olduğu gibi yaraları yine birlikte saracağız” dedi.

(ÖMR-

