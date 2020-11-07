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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye Bosna Sancak Derneğinden gönderilen tıbbi yardım Novi Pazar'a ulaştı

Türkiye Bosna Sancak Derneğinden gönderilen tıbbi yardım Novi Pazar'a ulaştı



: - Novi Pazar 'a ulaşan yardım malzemeleri - Novi Pazar Hastanesi Müdürü Meho Mahmutovic'in açıklaması - Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac'ın açıklamasıNOVI PAZAR (AA) - Türkiye Bosna Sancak Derneğinin yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle başlattığı "Sancak Yalnız Değil" kampanyasında toplanan yardımlarla tedarik edilen sağlık araç ve gereçleri, Sırbistan’ın Sancak bölgesine ulaştı.Türkiye Bosna Sancak Derneği önderliğinde pek çok sivil toplum örgütüyle birlikte salgınla mücadeleye destek amacıyla başlatılan "Sancak Yalnız Değil" kampanyası kapsamında, yardımseverlerden toplanan 1,5 milyon lira değerinde bir tır dolusu sağlık malzemesi Novi Pazar şehrine getirildi.
Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin salgın döneminde Sancak'a birçok kez yardım eli uzattığını anımsattı.Söz konusu yardımın manevi önem de taşıdığını kaydeden Bisevac, "Sancak bölgesi, salgının yeni dalgasına hazırlanıyor. Yardım elimize tam zamanında ulaştı." ifadesini kullandı. Novi Pazar Hastanesi Müdürü Meho Mahmutovic de gönderilen yardım malzemelerinin Novi Pazar şehrinin yanı sıra bölgedeki diğer şehirlere de dağıtılacağını aktardı.Mahmutovic, kampanyaya katılan tüm yardımseverlere, hastalar, sağlık çalışanları ve şahsı adına teşekkür etti.

Koronavirüs Muhabir Sivil Toplum Gesi Sağlık Çalışanları 

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