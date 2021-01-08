Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Trabzon Sağlık İl Müdürü Usta: “Covid vakalarında çıkış oranı gibi düşüş oranı yakalayamadık”

Trabzon Sağlık İl Müdürü Usta: “Covid vakalarında çıkış oranı gibi düşüş oranı yakalayamadık”

Hakan Usta ile röp.

-Sokaklardan görüntü
-Detaylar

( TRABZON -ÖZEL) TRABZON

- Trabzon’da son günlerde Covid-19 vakalarında tüm Türkiye’de olduğu gibi bir düşüş yaşanırken, Trabzon Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta, vakalarda çıkış oranı gibi düşüş oranını henüz yakalayamadıklarını söyledi.

Dr. Usta, vakalarda tekrar bir yükseliş yaşamamak için vatandaşların pandemi kurallarına harfiyen uymasını isteyerek “Covid-19 vakalarında tüm Türkiye’de olduğu gibi biz de de rahatlama var. Ancak çıkış oranı gibi bir düşüş oranı yakalayamadık. Dolayısıyla daha dikkatli olmamız gereken zamanlardayız. Rehavete kapılmamak durumundayız. İşi sıkı tutmak durumdayız. Sadece bizim sıkı tutmamızla olmuyor. Vatandaşın da kurullara harfiyen ayak uydurması gerekiyor ki; tekrar bir atak tekrar bir yükseliş yaşamayalım. Rakamlarımız yüzde 50’lere geriledi ama bu mücadelede rehavete yer yok" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı