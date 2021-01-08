Trabzon Sağlık İl Müdürü Usta: “Covid vakalarında çıkış oranı gibi düşüş oranı yakalayamadık”

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( TRABZON -ÖZEL) TRABZON



- Trabzon’da son günlerde Covid-19 vakalarında tüm Türkiye’de olduğu gibi bir düşüş yaşanırken, Trabzon Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta, vakalarda çıkış oranı gibi düşüş oranını henüz yakalayamadıklarını söyledi.



Dr. Usta, vakalarda tekrar bir yükseliş yaşamamak için vatandaşların pandemi kurallarına harfiyen uymasını isteyerek “Covid-19 vakalarında tüm Türkiye’de olduğu gibi biz de de rahatlama var. Ancak çıkış oranı gibi bir düşüş oranı yakalayamadık. Dolayısıyla daha dikkatli olmamız gereken zamanlardayız. Rehavete kapılmamak durumundayız. İşi sıkı tutmak durumdayız. Sadece bizim sıkı tutmamızla olmuyor. Vatandaşın da kurullara harfiyen ayak uydurması gerekiyor ki; tekrar bir atak tekrar bir yükseliş yaşamayalım. Rakamlarımız yüzde 50’lere geriledi ama bu mücadelede rehavete yer yok" dedi.





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