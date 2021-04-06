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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 20 kişi karantinaya alındı

Testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 20 kişi karantinaya alındı

Yurt önünde bekleyen yolcular

Hastane Karantina Otobüs Terminali Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yurt önündeki polis ve sağlık ekipleri
-Turdun dış görüntüsü
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da, korona virüs testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 9’u kadın, 20 kişi, karantinaya alındı.Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Z.O. isimli kadın, İstanbul'da gittiği hastanede korona virüs testi yaptırdıktan sonra sonucu beklemeden Mersin'e gitmek üzere otobüse bindi. Bu sırada test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kadına ulaşamayan görevliler durumu hemen polis bildirdi. Ekipler, yaptıkları araştırmada Z.O.'nun Mersin'e gitmek üzere bindiği otobüsün, Karaman yakınlarında olduğunu belirledi. Bunun üzerine sağlık ve polis ekipleri otobüs terminalinde otobüsü beklemeye başladı.
Otobüsün terminale gelmesiyle birlikte hazır bekleyen filyasyon ve polis ekipleri, içindeki yolcularla birlikte otobüsü Hamidiye Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Nefise Sultan Öğrenci Yurduna götürdü. Otobüsteki 9’u kadın, 20 kişi yurda yerleştirilerek karantinaya alındı.
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