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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Tatvan’da korona virüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü

Tatvan’da korona virüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü

Haritadan görüntü

Aritas 

-İlçe merkezinden görüntü

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs tedbirlerine uyulmasının ardından Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kırmızı ile kaplı harita mavi renge döndü.Tatvan genelinde alınan tedbirler ve denetimlerle vakalar azalmaya başladı.
HES uygulamasında kırmızı ile kaplı harita, riskin az olduğu yeri gösteren mavi renge döndü. Geçtiğimiz aylarda yüksek riskli olarak tanımlanarak kırmızı renge bürünen kentte yoğunluk haritası aralık ayı sonu itibariyle düşük risk olarak tanımlanan mavi renge bürünmeye başladı.
Hafta sonu kısıtlamaların devam etmesi ve vatandaşların kurallara uymasıyla birlikte vakalarda ciddi derecede düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.Yetkililer, rehavete kapılmadan; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak vatandaşların aynı duyarlılıkla devam etmeleri gerektiğini bir kez daha vurguladı.
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