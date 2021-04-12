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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sınır il Kilis Ramazan ayına yüksek korona artışı ile giriyor

Sınır il Kilis Ramazan ayına yüksek korona artışı ile giriyor

Kent merkezinden görüntüler

Hastane Akalan 

-Vatandaşlardan görüntüler
-Yoğunluk oluşturan vatandaşlar
-Genel ve detaylar
-Kent merkezinden görüntüler
-Yapılan röportajlar

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Ramazan ayı öncesi tırmanışa geçen Korona virüs vakaları Kilis’te yaşamı olumsuz etkiliyor. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te Ramazan ayı öncesinde vaka sayısında artış yaşanıyor. Bugüne kadar kentte 15 bine yaklaşan korona virüse yakalanırken, 245 kişi hayatını kaybetti. Kilis Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 31 hasta olduğu, 4 hastanın entübe olduğu, hastanede yoğun bakım dahil yatan hasta sayısının 173 olduğu öğrenildi. Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak gezmeye devam ediyor. (MAD-SD-
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