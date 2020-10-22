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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Siirt'te vatandaşlara hijyen paketi dağıtıldı

Siirt'te vatandaşlara hijyen paketi dağıtıldı

Kızılay ekipleri tarafından hijyen paketi dağıtımından görüntü,

-Hijyen paketi dağıtımından detay

( SİİRT ) - SİİRT

- Türk Kızılayı Siirt Şube Başkanlığı tarafından korona virüs salgını ile mücadele kapsamında gelir düzeyi düşük ailelere hijyen paketi dağıtımına başlandı. Türk Kızılayı Siirt Şubesi, kentte maddi durumu düşük vatandaşlara hijyen paketi dağıttı.
Hijyen paketlerinin hak sahibi vatandaşlara evlerinde teslim ettiklerini belirten Türk Kızılayı Siirt Şube Başkan Vekili Şener Tanık, dağıtımlara ekip olarak devam ettiklerini söyledi.

Tanık, "Korona virüs ile mücadele kapsamında her kesimin gereken mücadeleyi sürdürmesi gerekir. Korona virüs pandemisi ile mücadele kapsamında UNICEF'in destekleri ile temin ettiğimiz hijyen paketlerinin dağıtımına başladık. Hijyen paketlerinin içerisinde sabun, dezenfektan, maske, çamaşır deterjanı, ped ve çocuk bezleri bulunuyor. 500 aileye hijyen paketini ulaştıracağız" dedi.
(SD-YRT-
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