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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Siirt'te vaka sayıları pandemi döneminin en düşük seviyesine geriledi

Siirt'te vaka sayıları pandemi döneminin en düşük seviyesine geriledi

Vali Hacıbektaşoğlu’ndan görüntü,

Beraberlik Sayılar Toplantı Sağlık Çalışanları 

-Gazetecilerden görüntü,
-Vali Hacıbektaşoğlu’nun konuşmaları,
-Toplantıdan genel ve detay görüntü

( SİİRT ) - SİİRT

- Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, korona virüs vaka sayılarının en düşük seviyeye gerilediğini söyledi.

Siirt Belediye toplantı salonunda belediyenin yaptığı çalışmaları anlatan Vali Hacıbektaşoğlu, korona virüs salgınında gelinen süreci anlatarak, vrüste il genelinde son 8-9 ayın en düşük seviyesine geldiklerini dile getirdi. Siirt'te başta sağlık olmak üzere tüm kurumlarla bu salgınla mücadele ettiklerini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, salgında hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Vali Hacıbektaşoğlu, ''Şu anda hasta sayıları çok azaldı. Hepimizin işinde, hayatından ve evinde çok sıkıntılarla geçti. Ama çok önemli tedbirler alındı, uygulandı. Herkes bunu üstlendi, sahiplendi, yardımlaşma ve dayanışma ile birlik ve beraberlikle çok şükür bugünlere geldik. Şua an itibariyle son 8-9 ayın en iyi noktasındayız. Yani salgının başladığı birinci ve ikinci aya nerede ise geriledik vaka sayıları olarak. Geçen aralık ayı pik yapmıştık. Bugün yüzde 89,3 ile aralık ayına göre vaka sayılarımız düşmüş durumda. Mart ve nisan ayları seviyelerine, salgının başladığı ilk aylara geldi. Tüm sağlık çalışanlarına, ekiplere, tedbirlere uyan vatandaşlara herkese teşekkür ediyorum'' dedi.
Siirt Belediyesinin sosyal kültürel ve diğer alanlarda çok önemli hizmetler yaptığını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, 2021'in projelerle dolu bir yıl olacağını kaydetti.
Vali Hacıbektaşoğlu, toplantı sonunda gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. (SD-YRT-
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