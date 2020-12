-İmza Kampanyası

( RİZE ) Sevilen doktor için "Emekli olmasın" diye imza kampanyası düzenlendi RİZE



- Rize'nin Ardeşen ilçesinde doktor Dursun Ali Sarı'nın emekli olmaması için imza kampanyası başlatıldı.Şubat 2021’de yaş haddinden dolayı emekliye ayrılacak olan ve 42 yıldır Ardeşen'de görev yapan Dr. Dursun Ali Sarı için Ardeşen Gazeteciler Derneği tarafından imza kampanyası başlatıldı.Ardeşen ilçesinin neredeyse kuruluşundan bu yana hizmet veren Dr. Dursun Ali Sarı’nın ilçede Aile Hekimi olarak verdiği hizmet 72 yaşını doldurduğundan Şubat 2021 tarihinde yaşı gereği zorunlu olarak emekli edilerek son verilecek.Atatürk Caddesi üzerinde kurulan stantta imzalar toplandı. İmza atmak için adeta akın eden vatandaşlar “Ali Sarı gibi doktor bölgeye gelmemiştir. Kaçkar Devlet Hastanesi’nde yetki vermesi lazım. İlçemize yıllardır büyük hizmeti olan bir insandır. Sağlık Bakanımıza buradan sesleniyoruz. Doktorumuzu 3 yıl daha Ardeşen’de görev yapmasını istiyoruz. Herkesin çok rahatlıkla gidebileceği bir insandır. Ardeşen’de sağlık sektörü denince akla gelen ilk doktordur. Hepimizin doktordur. İnşallah yaptığımız bu kampanyadan sonuç alarak Ardeşen bir değerine sahip çıkmış olacaktır” ifadelerini kullandılar.İmza kampanyasına katılan Ardeşen Kent Konseyi Derneği Başkanı Sevilay Yanılmaz “Ben Ardeşen’de ilk doktor olarak Ali Sarı’yı gördüm. Tedavileri her zaman bize çok güzel bir şekilde cevap verdi. Görevinin devam etmesini istiyoruz. Ali Sarı Bey Ardeşen’e hala lazım. O yüzden devam etmesini arzuluyoruz” dedi.

"Vatandaşlarımızın bu davranışı beni mutlu etti"Yapılan kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Dursun Ali Sarı, “42 yıldır bir görevim var Ardeşen’de. Görevimi layıkıyla yapmaya çalıştığıma inanıyorum. Yıllardır vatandaşımıza hizmet etmeye çalıştım. Her şeyin de bir sonu var. 72 yaş hekimlikte son yaş oluyor, kanun böyle söylüyor. 31 Ocak 2021 tarihine kadar görevimi devam ettireceğim ve 1 Şubat itibariyle emekli olacağım. Vatandaşımız yapmış olduğu kampanya bir jesttir. Beni mutlu etti. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde görevimizi icra ettik. Bu kanun sadece benim için değil tüm hekimlerimiz için geçerlidir. Vatandaşlarımız emekli olacağımı duyunca üzüldüler. Kanunen uygun olması halinde 75 yaşıma kadar devam edeceğimi düşünüyorum. Ben aile hekimi olmadığım insanlara da hizmet ettiğim için sağ olsunlar, bir topluluk beni kabul edip sahiplendi. Ben kimseyi senin aile hekimin ben değilim diye demeden hizmet etmemezlik yapmıyorum. Vatandaşımızın bu davranışı beni çok mutlu etti. Gözlerim yaşardı inanın” açıklamasında bulundu.Öte yandan, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan Tabip ve Uzman Tabipler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri, her yıl Bakanlıkça uygun görülmek şartıyla yetmiş iki yaşına kadar çalışabilir kararı alınmış ve Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimlerine, kendi istekleri ve kurumun onayı dâhilinde 72 yaşına kadar çalışma imkânı getirilmişti.



