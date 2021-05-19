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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Sağlık Turizmi Fuarı'na Türkiye'den 19 hastane katılacak

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Sağlık Turizmi Fuarı'na Türkiye'den 19 hastane katılacak



: - Fuar organizatörlerindenAbdurahman Cesko'nun açıklaması Bosna Hersek 'te Sağlık Turizmi Fuarı'na Türkiye'den 19 hastane katılacakSARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek 'in başkenti Saraybosna'da 21 - 22 Mayıs'ta düzenlenecek Sağlık Turizmi Fuarı'na katılmaya hazırlanan Türk hastaneler en yeni teknoloji ve tedavileri ziyaretçilere anlatacak.Fuar organizatörlerinden Abdurahman Cesko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara Türkiye'den 19 hastanenin katılacağını ifade ederek, aralarında Bosna Hersek 'te poliklinik açmayı planlayan hastanelerin de olduğunu belirtti.
Sağlık Turizmi Fuarı'nın ilk kez iki yıl önce kapılarını açtığını anımsatan Cesko, fuarın geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle yapılamadığını söyledi.

Cesko, fuarın Türkiye ve Bosna Hersek arasında sağlık alanında önemli ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olduğunu belirterek, Türkiye'den birçok özel hastanenin Bosna Hersek 'te temsilcilik açtığını ifade etti.
Fuara bu yıl doktorların da katılarak ziyaretçilere tavsiyelerde bulunacağını aktaran Cesko, Saraybosna'daki bir otelde düzenlenecek fuarın ücretsiz ziyaret edilebileceğini belirtti.
Cesko, özellikle Türkiye'den katılacak hastanelerin ziyaretçilere sağlık sektöründeki en yeni teknoloji ve tedavileri tanıtacağını sözlerine ekledi.

Koronavirüs Sağlık Sektörü Teknoloji Ziyaretçiler Başkent 

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