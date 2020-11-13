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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarından videolu 'Covid-19' tedbirlerine uyun çağrısı

Sağlık çalışanlarından videolu 'Covid-19' tedbirlerine uyun çağrısı

Sağlık çalışanları tarafından çekilen video

( TUNCELİ ) Sağlık çalışanlarından videolu "Covid-19" tedbirlerine uyun çağrısı TUNCELİ

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Sağlık Çalışanları 


- Tunceli’de sağlık çalışanları çektikleri videolarla vatandaşlara Covid-19 tedbirlerine uymaları konusunda çağrıda bulundu. Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele aralıksız sürüyor. Bu kapsamda kentte her türle tedbir alınıp uyarı ve denetimler yapılıyor. Hastalıkla mücadele de yoğun emek veren sağlık çalışanları da vatandaşları bilgilendirme çalışmalarına destek veriyor. Tunceli Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları da vatandaşların dikkatini çekmek için video çekti. Kamera karşısına geçen sağlık çalışanları alınan tedbirlere uyulması konusunda çağrı yaptı. Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesi ve hastanenin farklı bölümlerinde çekilen videolarda, alınacak önlemlerle sağlık çalışanlarının yükünün hafifletileceğine de vurgu yapıldı.
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