Rizeliler hemşehrilerinin pandemi kurallarına uymamasından şikayetçi

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( RİZE ) - RİZE



- Rize’de Covid-19 vaka sayılarının artmasının en önemli nedeni olarak vatandaşların pandemi kurallarına uymaması gösterildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın il il Korona virüs vaka oranlarını açıklaması ile salgında ilk 3 il arasında olduğu ortaya çıkan Rize’de vatandaşlar, kurallara tam anlamıyla uyulmamasından şikayetçi. Rize’nin Türkiye genelinde vaka sayısı olarak 2. sırada olmasına şaşırmadığını dile getiren Türker Memişoğlu “Dikkatsizlik ve tedbirlere uymama nedeniyle sayılar hızla artıyor. Hiç şaşırmadım çünkü Rize’de hiçbir kurala uyulduğunu düşünmüyorum. Rize ahalisi hangi kurala uymuş ki buna uysun” ifadelerini kullandı. Rize’de son zamanlardaki vaka sayılarının artış nedeninin, vatandaşların kuralları dikkate almamasından kaynaklandığını dile getiren Ömer Kaya isimli bir diğer vatandaş ise “İnsanların tedbirleri dikkate almamasından dolayı vaka sayılarında artış yaşanıyor. Kimse maske takmaya, kapalı alanlarda durmamaya özen göstermiyor. İnsanların tamamı işsiz güçsüz bir şekilde sokaklarda, neden dolaşıyorlar belli değil. Bu böyle olduğunda da salgını kontrol altına almak mümkün değil” dedi.

Sönmez Ocak ise Rizelilerin alınan tedbirlere uyma noktasında başarılı olmadığını dile getirerek “Hafta sonu yasak var ve ben işim gereği çıkmak zorunda kalıyorum gözlemlendiğim kadarıyla yasak kime gelmiş kime gelmemiş belli değil. İnsanların bu konuda biraz daha dikkatli olmaları lazım” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşılamaların devam etmesi ile bulaş riskinin azalacağını umut etiğini ifade eden Ayşegül Memişoğlu ise “Bence virüsün yayılma hızının artmasına neden olan hem soğuk havanın gelmesi hem de insanlar neredeyse 1 senedir evlerindeler ve artık bunaldılar. İnsanlar sokağa hem çalışmak için hem de sıkıldıkları için iniyorlar. Havalarda bir süre çok güzel gitti zamanlarda insanlar dolaysıyla evde durmak istemiyorlar dışarıya bahçeye, parklara çıkmak istiyorlar. Mesela benim çocuğum var ve biz her ne kadar dışarı çıkmak istemesek te bunu çocuğa anlatmak çok zor. Bunların hepsi bir neden bu kadar büyütecek bir neden yok. Bir sürü aşılamalar bence 6 haftada sonuçlar daha iyi olacak diye umuyorum” dedi.

(HFD-ÖS-Y)



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