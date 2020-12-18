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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Rize'de aynı aileden yaşanan Korona virüs ölümlerinin ardından şok iddia

Rize'de aynı aileden yaşanan Korona virüs ölümlerinin ardından şok iddia

Köyden detay

Hastalık Koronavirüs Hastane Akalan Kız Kardeş 

-Cenaze evinden görüntü
-Mezarlardan görüntü
-Ölen şahsın fotoğrafı

( RİZE )- 'Korona virüs nedeniyle ölen gencin tabutu açıldığı iddia edildi RİZE

- Rize'de 1 ayda aynı aileden 6 kişinin Korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ilk vakada tabutun açıldığı iddia edildi. Burak Genç, 1 ay önce yaşadığı İstanbul’da yakalandığı koronavirüs (Covid 19) nedeniyle hayatını kaybetti. 24 yaşındaki gencin cenazesi memleketi Güneysu’nun Gürgen köyünde toprağa verildi.
Genç’in ardından ise Kovit-19’dan tedavi gören 49 yaşındaki babası Muhammet Genç’te oğlundan 4 gün sonra hayatını kaybederek Gürgen köyünde hemen oğlunun yanına defnedilirken Muhammet Genç’in 53 yaşındaki ağabeyi İbrahim Genç ise 4 Aralık’ta hayatını kaybederek kardeşi ve yeğeninin hemen yanına defnedildi. Öte yandan Burak Genç’in cenazesine katılan yakınlarından da 12 kişinin Kovit-19 testi pozitif çık ve zaman kaybetmeden tedavilerine başlandı. Cenazede Kovit-19’a yakalanan 12 kişiden biri olan 36 yaşındaki Bünyamin Genç de 1 Aralık günü hayatını kaybederken hastanede tedavisi süren ve oğlunun hastalığı kendisinden gizlenen babası 58 yaşındaki Ali Genç’te 11 Aralık tarihinde Kovit-19 hastalığına yenik düştü. Ağabeyi Ali Genç’i 11 Aralık tarihinde kaybeden 53 yaşındaki Fatma Duman ise 17 Aralık’ta hayatını kaybetti. 1 ay içerisinde aynı aileden 6 kişi Kovit-19 nedeniyle toprağa verilirken Fatma Duman’ın kız kardeşi Aysel Peçe’nin ise İstanbul’da bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altında olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Köyde tabutun açıldığı konuşuluyor Öte yandan Burak Genç’in vefatından sonra tabutunun açıldığı ve sonrasında koranavirüs testi pozitif çıkan 12 kişinin ise Genç'in tabutunun açıldığı sırada orada olduğu iddia edildi. Hem komşuları hem de dün toprağa verilen Fatma Duman’ın akrabası olan Mevlüt Duman ise iddiaları kendisinin de duyduğunu dile getirerek “Torunu vefat etmişti oradan hastalık mı ne bulaştıysa burada hastanede yattı. 14 gün üzerine dün sabah kendisini kaybettik. 1 aileden 6 kişi hayatını kaybetmiş oldu. Burak Genç vefat ettiğinde tabutun açıldığını duyduk. Aslı astarı var mı bilmiyoruz. Komşularımız öyle söyledi ama biz görmedik tabi ki. 1 tane daha hastamız var, onun da durumu ağır. İstanbul’da tedavi görüyor. Fatma Duman’ın kız kardeşi” ifadelerini kullandı. (HFD-ÖS-Y)
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